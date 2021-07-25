Сборная США впервые за 17 лет проиграла на Олимпийских играх

Обидчиками американцев стали французы





Фото: twitter.com/FIBA

На Олимпийских играх в Токио сборная США по баскетболу проиграла команде Франции (76:83).



Кевин Дюрант и партнеры в упорной борьбе выиграли первую половину матча. Но после большого перерыва французы выглядели более свежими, за счет чего и выровняли ход матча, а затем вышли вперед.

Отметим, что последний раз сборная США проигрывала на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Тогда в полуфинале американцы не справились с Аргентиной. С тех пор США выиграли 25 матчей подряд на Олимпиаде.

Франция – США 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20)

Франция: Фурнье (28 + 5 потерь), Гобер (14 + 9 подборов), Де Коло (13), Ябуселе (6), Батюм (5) – старт; Фалль (7), Эртель (5), Пуарье (3), Луваву-Кабарро (2), Корнели (0).

США: Адебайо (12 + 10 подборов), Лиллард (11), Дюрэнт (10), Лавин (8), Грин (2) – старт; Холидэй (18 + 7 подборов), Тейтум (9), Букер (4), Макги (2), Джонсон (0), Миддлтон (0).

Напомним, ранее сборная США стала лишь третьей в рейтинге участников Олимпийских игр.