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Сборная США вышла в полуфинал Олимпийских Игр

В четвертьфинале американцы победили Испанию
Olympics Токио-2020
3 августа 10:15
Сборная США вышла в полуфинал Олимпийских Игр
Фото: Reuters

Мужская сборная США по баскетболу вышла в полуфинал Олимпийских Игр в Токио (Япония).

В четвертьфинале американцы победили Испанию со счетом 95:81. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий испанцев Рики Рубио, который набрал 38 очков. В составе сборной США отличился форвард Кевин Дюрант - 29 пунктов.

Баскетбол. Олимпийские игры. Четвертьфинал

Испания: Рубио (38), Клавер (8), Абальде (0), Руди Фернандес (0), Марк Газоль (0) – старт; Родригес (16), Эрнангомес (10 + 10 подборов), Серхио Юль (6), Гаруба (3), Абринес (0), Пау Газоль (0).

США: Дюрант (29), Холидэй (12), Лиллард (11), Букер (9 + 9 подборов), Адебайо (5 + 7 подборов) – старт; Тейтум (13), Лавин (10), Грин (4), Миддлтон (2), Грант (0).

В полуфинале команда США встретится с победителем матча Австралия — Аргентина.

Рене Тер Велде
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Теги

Сборная США (баскетбол) сборная Испании (баскетбол)

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