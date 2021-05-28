Сборная Украины не преодолела квалификацию к Олимпийским играм в Токио
Женская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила свое выступление в олимпийской квалификации к Играм в Токио, которая проходила в австрийском Граце.
Получив две победы в четырех матчах, наша команда не сумела преодолеть групповой раунд, который завершила на третьем месте в группе В (для выхода в плей-офф и продолжение борьбы нашей команде надо было войти в число двух лучших команд группы).
Таким образом, сборная Украины в составе Анны Ольховик, Анны Рулевой, Кристины Филевич и Натальи Цюбик, оставшись за пределами плей-офф квалификационного турнира, потеряла шансы на выступление на Олимпийских играх в Токио.
Олимпийская квалификация. Групповой раунд.
Результаты матчей в группе В
Результаты 26 мая
Япония – Австралия 21:15
Украина – Таиланд 21:7
Иран – Япония 4:22
Австралия – Украина 15:12
Иран – Таиланд 20:21
Результаты 28 мая
Япония – Украина 20:17
Таиланд – Австралия 5:22
Украина – Иран 17:7
Таиланд – Япония 6:21
Австралия – Иран 22: 2
Главный тренер женской сборной Украины 3х3 Владимир Холопов прокомментировал сыгранные матчи.
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