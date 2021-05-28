Сборная Украины не преодолела квалификацию к Олимпийским играм в Токио

Команда Владимира Холопова не вышла из группы

Фото: ФБУ

Женская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила свое выступление в олимпийской квалификации к Играм в Токио, которая проходила в австрийском Граце.

Получив две победы в четырех матчах, наша команда не сумела преодолеть групповой раунд, который завершила на третьем месте в группе В (для выхода в плей-офф и продолжение борьбы нашей команде надо было войти в число двух лучших команд группы).

Таким образом, сборная Украины в составе Анны Ольховик, Анны Рулевой, Кристины Филевич и Натальи Цюбик, оставшись за пределами плей-офф квалификационного турнира, потеряла шансы на выступление на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийская квалификация. Групповой раунд.

Результаты матчей в группе В

Результаты 26 мая

Япония – Австралия 21:15

Украина – Таиланд 21:7

Иран – Япония 4:22

Австралия – Украина 15:12

Иран – Таиланд 20:21

Результаты 28 мая

Япония – Украина 20:17

Таиланд – Австралия 5:22

Украина – Иран 17:7

Таиланд – Япония 6:21

Австралия – Иран 22: 2

Главный тренер женской сборной Украины 3х3 Владимир Холопов прокомментировал сыгранные матчи.