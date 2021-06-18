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Семья Зайона Уильямсона хочет его ухода из клуба
Баскетболист также недоволен трансферами «Нью-Орлеана»
Зайон Уильямсон / фото - Getty Images
Некоторые члены семьи тяжелого форварда «Нью-Орлеана» Зайона Уильямсона хотят, чтобы баскетболист покинул клуб. Как сообщает издание The Athletic, родственники были недовольны отношением к звездному игроку НБА.
Недавно «Пеликанс» расстались со своим главным тренером Стэном Ван Ганди. Это решение было направлено на то, чтобы Уильямсон был доволен организацией. Ван Ганди плохо ладил с игроками и «Нью-Орлеан» не смог выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.
Сам Зайон остался недоволен решением клуба обменять атакующего защитника Джей Джей Редика перед дедлайном.
Уильямсон пропустил концовку сезона из-за травмы.
Ранее стало известно, что тренер «Вашингтона», скорее всего, покинет свой пост.
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