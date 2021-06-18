Семья Зайона Уильямсона хочет его ухода из клуба

Баскетболист также недоволен трансферами «Нью-Орлеана»

Зайон Уильямсон / фото - Getty Images

Некоторые члены семьи тяжелого форварда «Нью-Орлеана» Зайона Уильямсона хотят, чтобы баскетболист покинул клуб. Как сообщает издание The Athletic, родственники были недовольны отношением к звездному игроку НБА.

Недавно «Пеликанс» расстались со своим главным тренером Стэном Ван Ганди. Это решение было направлено на то, чтобы Уильямсон был доволен организацией. Ван Ганди плохо ладил с игроками и «Нью-Орлеан» не смог выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.

Сам Зайон остался недоволен решением клуба обменять атакующего защитника Джей Джей Редика перед дедлайном.

Уильямсон пропустил концовку сезона из-за травмы.

Ранее стало известно, что тренер «Вашингтона», скорее всего, покинет свой пост.