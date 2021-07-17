Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шредер не сыграет за Германию на Олимпиаде в Токио

Разыгрывающий «Лейкерс» был вынужден отказаться от участия из-за проблем со страховкой
Olympics Токио-2020
08:40
Шредер не сыграет за Германию на Олимпиаде в Токио
Деннис Шредер / фото - Associated Press

Федерация баскетбола Германии официально сообщила, что Деннис Шредер не будет выступать за сборную Германии на Олимпийских играх в Токио.

Согласно объявлению на веб-сайте федерации, большая страховая сумма стала основной причиной, не позволившей разыгрывающему «Лейкерс» присоединиться к национальной команде.

Немецкая команда пробилась на Игры, став победителем квалификационного турнира в хорватском Сплите. Шредер намеревался выступить в отборе, но вынужден был отказаться от участия из-за проблем со страховкой. Германия была готова выделить перед турниром в Сплите 10 миллионов евро, но этого оказалось недостаточно.

Кевин Лав не сыграет за сборную США на Олимпийских играх в Токио.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деннис Шредер Лос-Анджелес Лейкерс сборная Германии (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Леброн Джеймс назвал клуб, где хочет завершить карьеру
Леброн Джеймс назвал клуб, где хочет завершить карьеру
Баскетбол НБА
13 июля 08:55
Шредер надеется сыграть на Олимпийских играх в Токио
Шредер надеется сыграть на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
6 июля 15:20
Брат Янниса Адетокумбо получил пятилетний контракт в Евролиге
Брат Янниса Адетокумбо получил пятилетний контракт в Евролиге
Баскетбол Еврокубок
5 июля 11:40
«Лейкерс» назначили тренера, с которым Леброн выиграл два титула
«Лейкерс» назначили тренера, с которым Леброн выиграл два титула
Баскетбол НБА
1 июля 11:00
Леброн завершил карьеру в сборной США
Леброн завершил карьеру в сборной США
Olympics Токио-2020
1 июля 08:40
Следующим клубом Динуидди станет «Клипперс» или «Лейкрес»
Следующим клубом Динуидди станет «Клипперс» или «Лейкрес»
Баскетбол НБА
24 июня 14:45

Новости: Баскетбол

«Вашингтон» Леня определился с кандидатурой нового тренера команды
«Вашингтон» Леня определился с кандидатурой нового тренера команды
НБА
09:21
Шредер не сыграет за Германию на Олимпиаде в Токио
Шредер не сыграет за Германию на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
08:40
Лав не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Лав не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Токио-2020
07:40
32-летний Слипенчук возглавит «Кривбасс»
32-летний Слипенчук возглавит «Кривбасс»
Суперлига
16 июля 22:45
«Кривбасс» станет 12-м участником Суперлиги
«Кривбасс» станет 12-м участником Суперлиги
Суперлига
16 июля 20:05
«Харьковские Соколы» продлили сотрудничество с еще одним украинским форвардом
«Харьковские Соколы» продлили сотрудничество с еще одним украинским форвардом
Суперлига
16 июля 13:35
Матч сборной США с командой Австралии накануне Олимпиады отменен
Матч сборной США с командой Австралии накануне Олимпиады отменен
Токио-2020
16 июля 11:13
Леонард сделал операцию на крестообразных связках втайне от «Клипперс»
Леонард сделал операцию на крестообразных связках втайне от «Клипперс»
НБА
15 июля 21:30
Форвард «Харьковских Соколов» останется в клубе
Форвард «Харьковских Соколов» останется в клубе
Суперлига
15 июля 17:38
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
10
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости