Шредер не сыграет за Германию на Олимпиаде в Токио

Разыгрывающий «Лейкерс» был вынужден отказаться от участия из-за проблем со страховкой

Деннис Шредер / фото - Associated Press

Федерация баскетбола Германии официально сообщила, что Деннис Шредер не будет выступать за сборную Германии на Олимпийских играх в Токио.

Согласно объявлению на веб-сайте федерации, большая страховая сумма стала основной причиной, не позволившей разыгрывающему «Лейкерс» присоединиться к национальной команде.

Немецкая команда пробилась на Игры, став победителем квалификационного турнира в хорватском Сплите. Шредер намеревался выступить в отборе, но вынужден был отказаться от участия из-за проблем со страховкой. Германия была готова выделить перед турниром в Сплите 10 миллионов евро, но этого оказалось недостаточно.

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