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Сидоров – MVP полуфиналов плей-офф

«Прометей» выбил из розыгрыша действующих чемпионом Украины
Баскетбол Суперлига
14:55
Сидоров – MVP полуфиналов плей-офф
Игорь Сидоров / фото - ФБУ

Самым ценным игроком полуфинала второго раунда плей-офф был признан защитник «Прометея» Илья Сидоров.

В четырех матчах серии с «Днепром», Сидоров, выходя в старте, получал в среднем 30 минут игрового времени. Украинский защитник записывал в актив 20,5 очка, 5 передач, 4 подбора и 2 перехвата, а его рейтинг эффективности во втором раунде составил рекордные среди всех игроков лиги 23,3 балла.

В четырех матчах Сидоров реализовал 18 из 29 двухочковых бросков (62%) и забросил 11 из 20 трехочковых (55%). Самым ярким перформансом защитника стало выступление во второй игре полуфинала, в который Сидоров набрал 28 очков (5/5 двухочковых, 6/7 трехочковых) и отдал 8 ассистов (РЕ 37).

Отметим, что баскетболист получил более весомую роль в команде после прихода в «Прометей» Роннена Гинзбурга.

Недавно стало известно, что наставник команды из Каменского не сможет руководить баскетболистами со скамейки.

Антон Кривенко
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Теги

Илья Сидоров Прометей Днепр (баскетбол)

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