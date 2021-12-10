«Филадельфия» ведет переговоры с «Бостоном» по поводу обмена Симмонса
Симмонс хочет продолжить карьеру в «Сан-Антонио»
Разыгрывающий был бы рад выступать под руководством Грегга Поповича
Бен Симмонс / фото - nba.com
Разыгрывающий защитник «Сиксерс» Бен Симмонс был бы рад выступать под руководством главного тренера «Сперс» Грегга Поповича, если техасцам удалось бы заполучить его с помощью обмена, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Стейна цитирует портал marcstein.substack.com:
«Присутствие Поповича по-прежнему вызывает у многих игроков большой энтузиазм, это самый притягательный фактор для игроков, если говорить о «Сан-Антонио». Пример: я слышал, что Бен Симмонс был бы рад возможности играть за Поповича, если бы «Сперс» нашли способ заполучить его».
Как «Филадельфия», «Клипперс» и «Бруклин» справляются без своих звезд.
Комментарии 0