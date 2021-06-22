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Симмонс в межсезонье может сменить бросковую руку

Разыгрывающий «Сиксерс» является амбидекстером
Баскетбол НБА
21:30
Симмонс в межсезонье может сменить бросковую руку
Бен Симмонс / фото - yardbarker.com

Разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс в межсезонье-2021 может сменить бросковую руку с левой на правую. Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Симмонс является амбидекстером. По словам главного тренера «76-х» Дока Риверса, этим летом баскетболисту предстоит серьезная работа над броском.

Бывший игрок «Филадельфии» Маркелл Фульц ранее в похожей ситуации экспериментировал со сменой бросковой руки, но не стал применять это во время матчей.

Симмонс выдал худший процент реализации штрафных в истории плей-офф. В решающих матчах серии с «Атлантой» баскетболист практически не бросал по кольцу с игры.

«Хоукс» удалось удержать Бена ниже отметки в 10 набранных очков в четырех из семи матчей противостояния, включая 5 очков в решающей седьмой встрече.

Мэджик Джонсон и вовсе рекомендует клубу обменять разыгрывающего.

Рене Тер Велде
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Теги

Филадельфия 76 Бен Симмонс

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