Симмонс в межсезонье может сменить бросковую руку

Разыгрывающий «Сиксерс» является амбидекстером

Бен Симмонс / фото - yardbarker.com

Разыгрывающий «Сиксерс» Бен Симмонс в межсезонье-2021 может сменить бросковую руку с левой на правую. Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Симмонс является амбидекстером. По словам главного тренера «76-х» Дока Риверса, этим летом баскетболисту предстоит серьезная работа над броском.

Бывший игрок «Филадельфии» Маркелл Фульц ранее в похожей ситуации экспериментировал со сменой бросковой руки, но не стал применять это во время матчей.

Симмонс выдал худший процент реализации штрафных в истории плей-офф. В решающих матчах серии с «Атлантой» баскетболист практически не бросал по кольцу с игры.

«Хоукс» удалось удержать Бена ниже отметки в 10 набранных очков в четырех из семи матчей противостояния, включая 5 очков в решающей седьмой встрече.

Мэджик Джонсон и вовсе рекомендует клубу обменять разыгрывающего.