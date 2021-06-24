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Следующим клубом Динуидди станет «Клипперс» или «Лейкрес»

Баскетболист не будет продлевать контракт с «Бруклином»
Баскетбол НБА
14:45
Следующим клубом Динуидди станет «Клипперс» или «Лейкрес»
Спенсер Динуидди / фото - Getty Images

Защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди может продолжить карьеру в «Клипперс» или «Лейкерс».

Ранее сообщалось, что баскетболист откажется от опции игрока на 12,3 миллионов долларов в контракте на следующий сезон и станет свободным агентом.

Издание NY Daily News сообщило, что 28-летний Спенсер намерен вернуться домой, в Лос-Анджелес. Отмечается, что переход в состав «Клипперс» или «Лейкерс» возможен только по схеме сайн-энд-трейд.

Другой лидер «Нетс» также вскоре может покинуть клуб

Антон Кривенко
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Теги

Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс

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