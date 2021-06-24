Янг набрал 48 очков в матче против «Милуоки» и установил серию рекордов
Следующим клубом Динуидди станет «Клипперс» или «Лейкрес»
Баскетболист не будет продлевать контракт с «Бруклином»
Спенсер Динуидди / фото - Getty Images
Защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди может продолжить карьеру в «Клипперс» или «Лейкерс».
Ранее сообщалось, что баскетболист откажется от опции игрока на 12,3 миллионов долларов в контракте на следующий сезон и станет свободным агентом.
Издание NY Daily News сообщило, что 28-летний Спенсер намерен вернуться домой, в Лос-Анджелес. Отмечается, что переход в состав «Клипперс» или «Лейкерс» возможен только по схеме сайн-энд-трейд.
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