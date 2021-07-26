Попович: «Мы должны работать над игрой, как и все остальные команды»
Словения одержала победу над Аргентиной на Олимпиаде в Токио
Лука Дончич отметился убедительным дабл-даблом
12:20
Фото: fiba.basketball
Олимпиада. Токио (Япония)
Баскетбол. Мужчины. Группа C
Аргентина – Словения 100:118 (24:32, 18:30, 24:26, 34:30)
Аргентина: Скола (23), Кампаццо (21), Вильдоса (11), Делия (7), Гарино (2) – старт; Дек (17 + 8 подборов), Лапровиттола (8), Бруссино (5), Ваулет (4), Больмаро (2), Каффаро (0).
Словения: Дончич (48 + 11 подборов + 6 потерь), Чанчар (12), Тоби (11 + 14 подборов), З. Драгич (7), Блажич (3) – старт; Препелич (22), Димец (5 + 7 подборов), Рупник (4), Николич (3), Мурич (3), Хроват (0), Чебашек (0).
На Олимпийских играх в Токио баскетбольная сборная США проиграла команде Франции.
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