Смит: «Приобретение Бена Симмонса принесет «Голден Стэйт» еще один титул»

Бен Симмонс / фото - nba.com

Телеведущий Стивен Эй Смит оценил перспективы «Уорриорз» в случае перехода в команду игрока «Сиксерс» Бена Симмонса.

Журналиста цитирует ресурс Clutch Points:

Уайзмен будет в порядке. Сохраните Дрэймонда. И если сможете, избавьтесь от Уиггинса, добавьте пару пиков и обменяйте на Бена Симмонса. Объедините Бена с Клэем и Стефом, посмотрите, к чему это приведет.

Это будет нечто особенное. Они выиграют чемпионат в следующем сезоне».