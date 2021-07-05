«Сиксерс» готовы обменять Симмонса только на игрока уровня Матча звезд
Смит: «Приобретение Бена Симмонса принесет «Голден Стэйт» еще один титул»
Журналист оценил перспективы «Уорриорз» в случае перехода в команду игрока «Филадельфии»
Бен Симмонс / фото - nba.com
Телеведущий Стивен Эй Смит оценил перспективы «Уорриорз» в случае перехода в команду игрока «Сиксерс» Бена Симмонса.
Журналиста цитирует ресурс Clutch Points:
«Лучшее, что могут сделать «Уорриорз» в межсезонье? Вернуть в состав Клэя Томпсона. Здоровые Стеф Карри и Клэй являют собой лучший бросающий бэккорт в истории баскетбола. Выход в финал конференции становится автоматическим.
Уайзмен будет в порядке. Сохраните Дрэймонда. И если сможете, избавьтесь от Уиггинса, добавьте пару пиков и обменяйте на Бена Симмонса. Объедините Бена с Клэем и Стефом, посмотрите, к чему это приведет.
Это будет нечто особенное. Они выиграют чемпионат в следующем сезоне».
«Сиксерс» готовы обменять Симмонса только на игрока уровня Матча звезд.
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