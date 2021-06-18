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Стали известны сборные новичков сезона НБА

В первую команду попал лучший дебютант года Асссоциации

Баскетбол НБА
09:15
Стали известны сборные новичков сезона НБА
Ламело Болл / Фото - hoopshabit
Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Тайриз Халибертон («Сакраменто Кингз»), Джейшон Тэйт («Хьюстон Рокетс») и Саддик Бэй («Детройт Пистонс») попали в первую сборную сезона новичков НБА. Об этом сообщает hoopsrumors.

Болл, который накануне был признан лучшим новичком года, стал лидером в своем классе по передачам (6,1) и перехватам (1,59), а также занял второе место по результативности (15,7 очка) и подборам (5,9). Первый номер драфта-2020 Эдвардс стал лучшим скорером среди новичков, набирая в среднем 19,3 очка за игру. 

Во вторую команду новичков вошли Иммануил Куикли («Нью-Йорк Никс»), Дэсмонд Бэйн («Мемфис Гриззлис») , Айзея Стюарт («Детройт Пистонс»), Айзек Окоро («Кливленд Кавальерс») и Патрик Уильямс («Чикаго Буллз»). 

Накануне «Милуоки» обыграл «Бруклин» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.
Владимир Кириченко
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