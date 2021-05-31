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матч-центр : Баскетбол
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Стали известны соперники мужской сборной Украины в борьбе за путевку на Олимпиаду

Женщины не смогли выиграть квалификационный турнир
Баскетбол Сборная Украины
18:24
Стали известны соперники мужской сборной Украины в борьбе за путевку на Олимпиаду
Мужская сборная Украины / фото - ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу 3 на 3 с 4 по 6 июня сыграет на олимпийском универсальном квалификационном турнире в Дебрецене, Венгрия.

В соревнованиях примут участие 6 команд, которые будут разделены на 2 группы. Победители групп выйдут в полуфинал, а вторые и третьи команды сыграют в четвертьфиналах. Путевку на Олимпийские Игры получит победитель турнира.

Соперниками украинцев стали сборные Бельгии и Словении. Вторую тройку составили баскетболисты Монголии, Венгрии и Румынии.

Мужская команда по рейтингу не принимала участия в квалификационном турнире в австрийском Граце. Украинцы были в очереди на участие в Дебрецене. Выход на Олимпиаду Латвии, Польши и Нидерландов позволил сборной Украины вступить в борьбу за место на Олимпиаде.

Женская сборная не смогла пробиться на Олимпийские Игры.

Антон Кривенко
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