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Стали известны возможные соперники «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов

В отборе сыграют 24 команды
Баскетбол Еврокубки
10:19
Стали известны возможные соперники «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов
фото - СпортАрена

Чемпион Украины «Прометей» начнет свой путь в Лиге чемпионов со стадии квалификационного турнира. 24 команды сыграют в 4-х разных первенствах, победители которых выйдут в регулярный чемпионат.

В четвертьфинале отборочного турнира команда Ронена Гинзбурга сыграет с одной из команд из третьей жеребьевочной корзины: АЕК, «Монс», «Спортинг», «Левски».

Жеребьевка состоится 7 июля в 12:00. Квалификационный турнир начнется 13 сентября.

Начало нового сезона Суперлиги также запланировано на сентябрь.

 

Антон Кривенко
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