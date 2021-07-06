Нью-Йорк с Украиной. Игрок «Будивельника» поддержал сборную из США
Стали известны возможные соперники «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов
В отборе сыграют 24 команды
фото - СпортАрена
Чемпион Украины «Прометей» начнет свой путь в Лиге чемпионов со стадии квалификационного турнира. 24 команды сыграют в 4-х разных первенствах, победители которых выйдут в регулярный чемпионат.
В четвертьфинале отборочного турнира команда Ронена Гинзбурга сыграет с одной из команд из третьей жеребьевочной корзины: АЕК, «Монс», «Спортинг», «Левски».
Жеребьевка состоится 7 июля в 12:00. Квалификационный турнир начнется 13 сентября.
Начало нового сезона Суперлиги также запланировано на сентябрь.
Комментарии 0