Стало известно, где Герун может продолжить карьеру

Украинец, скорее всего, останется в Испании

Владимир Герун / фото - PDB

Украинский центровой Владимир Герун в концовке прошлого сезона разорвал контракт с «Уникахой». С тех пор баскетболист пребывает в статусе свободного агента.

Испанское издание Piratas del Basket сообщило, что следующим клубом украинца может стать «Бетис».

Герун в прошлом сезоне в составе «Уникахи» набирал в среднем 4,1 очка и 3,3 подбора в чемпионате Испании, а также 3,4 очка и 2,7 подбора в Еврокубке.

Другой украинский легионер в Испании Артем Пустовой уже подписал контракт с новым клубом.