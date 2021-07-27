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Стало известно, где Герун может продолжить карьеру

Украинец, скорее всего, останется в Испании
Баскетбол Украинские легионеры
10:04
Стало известно, где Герун может продолжить карьеру
Владимир Герун / фото - PDB

Украинский центровой Владимир Герун в концовке прошлого сезона разорвал контракт с «Уникахой». С тех пор баскетболист пребывает в статусе свободного агента.

Испанское издание Piratas del Basket сообщило, что следующим клубом украинца может стать «Бетис».

Герун в прошлом сезоне в составе «Уникахи» набирал в среднем 4,1 очка и 3,3 подбора в чемпионате Испании, а также 3,4 очка и 2,7 подбора в Еврокубке.

Другой украинский легионер в Испании Артем Пустовой уже подписал контракт с новым клубом. 

Антон Кривенко
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Теги

Владимир Герун Бетис

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