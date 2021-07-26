Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов

Команде Гинзбурга предстоит игра против хозяев площадки

фото - ФБУ

«Прометей» в рамках квалификационного турнира Лиги чемпионов сыграет против «Левски». FIBA провела жеребьевку и определила страны, которые примут матчи отбора.

Команда Ронена Гинзбурга начнет свою борьбу за место в основе турнира в болгарской Софии. Таким образом, «Левски» будет играть на домашней площадке. Команда-победитель этой пары встретится в полуфинале с чешской «Опавой».

В другом четвертьфинале в Болгарии сыграют израильский «Хапоэль» и российская «Парма», победитель этой пары попадет на французский «Ле Ман».

Матчи квалификации в Софии пройдут 14, 16, 18 сентября.

Победитель этого отборочного турнира попадет в группу А регулярного чемпионата, где также будут играть итальянский «Динамо Сассари», испанский «Тенерифе», немецкий «Людвигсбург».

Недавно «Прометей» усилился одним из лучших скореров чемпионата Италии.