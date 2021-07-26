Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов

Команде Гинзбурга предстоит игра против хозяев площадки
Баскетбол Еврокубки
26 июля 15:46
Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов
фото - ФБУ

«Прометей» в рамках квалификационного турнира Лиги чемпионов сыграет против «Левски». FIBA провела жеребьевку и определила страны, которые примут матчи отбора.

Команда Ронена Гинзбурга начнет свою борьбу за место в основе турнира в болгарской Софии. Таким образом, «Левски» будет играть на домашней площадке. Команда-победитель этой пары встретится в полуфинале с чешской «Опавой».

В другом четвертьфинале в Болгарии сыграют израильский «Хапоэль» и российская «Парма», победитель этой пары попадет на французский «Ле Ман».

Матчи квалификации в Софии пройдут 14, 16, 18 сентября.

Победитель этого отборочного турнира попадет в группу А регулярного чемпионата, где также будут играть итальянский «Динамо Сассари», испанский «Тенерифе», немецкий «Людвигсбург».

Недавно «Прометей» усилился одним из лучших скореров чемпионата Италии.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Женский «Прометей» сыграет в Еврокубке
Женский «Прометей» сыграет в Еврокубке
Баскетбол Суперлига
22 июля 14:48
«Прометей» подписал лидера «Маккаби» Хайфа
«Прометей» подписал лидера «Маккаби» Хайфа
Баскетбол Суперлига
19 июля 18:21
«Прометей» подписал одного из лучших скореров чемпионата Италии
«Прометей» подписал одного из лучших скореров чемпионата Италии
Баскетбол Суперлига
17 июля 17:28
«Прометей» продлил контракт с одним из лидеров клуба
«Прометей» продлил контракт с одним из лидеров клуба
Баскетбол Суперлига
14 июля 22:40
«Прометей» сыграет против «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов
«Прометей» сыграет против «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов
Баскетбол Еврокубки
7 июля 12:40
Тихонов из «Запорожья» перешел в «Прометей»
Тихонов из «Запорожья» перешел в «Прометей»
Баскетбол Суперлига
6 июля 22:00

Новости: Баскетбол

«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда
«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда
Суперлига
26 июля 19:56
Санон отправится в летний лагерь НБА
Санон отправится в летний лагерь НБА
Суперлига
26 июля 19:07
«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
Еврокубки
26 июля 18:57
Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов
Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов
Еврокубки
26 июля 15:46
Дончич: «Плевать на рекорды, главное, что мы победили»
Дончич: «Плевать на рекорды, главное, что мы победили»
Токио-2020
26 июля 14:50
Луис Скола установил знаковое достижение на Олимпиаде
Луис Скола установил знаковое достижение на Олимпиаде
Токио-2020
26 июля 14:25
Появилась новая информация по будущему Леонарда
Появилась новая информация по будущему Леонарда
НБА
26 июля 14:00
Дончич установил два исторических рекорда в дебютном матче на Олимпиаде
Дончич установил два исторических рекорда в дебютном матче на Олимпиаде
Токио-2020
26 июля 13:00
Словения одержала победу над Аргентиной на Олимпиаде в Токио
Словения одержала победу над Аргентиной на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
26 июля 12:20
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
16
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Эксклюзив Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 20:24
1
Все новости