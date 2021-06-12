Стал известен календарь матчей сборной Украины на Евробаскете-2022
Стало известно место проведения Евробаскета-2023
Континентальный форум пройдет в двух странах
Евробаскет / Фото - insidethegames.bizЧемпионат Европы среди женских сборных в 2023 году пройдет в Словении и Израиле. Об этом сообщает официальный сайт FIBA.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Совета FIBA-Европа, которое состоялось 11 июня посредством онлайн-конференции.
Проведение матчей группового этапа Евробаскета-2023 запланированы в Тель-Авиве (Израиль), а также словенских Копере и Целе. Игры финальной стадии турнира примет Любляна (Словения).
Отметим, что Словения и Израиль впервые примут женский чемпионат Европы.
Женский Евробаскет-2021 пройдет в Испании и Франции с 17 по 27 июня.
А тем временем «Прометей» уверенно обыграл «Запорожье» во втором матче финального раунда плей-офф Суперлиги.
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