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Стало известно место проведения Евробаскета-2023

Континентальный форум пройдет в двух странах

Баскетбол В Европе
07:36
Стало известно место проведения Евробаскета-2023
Евробаскет / Фото - insidethegames.biz
Чемпионат Европы среди женских сборных в 2023 году пройдет в Словении и Израиле. Об этом сообщает официальный сайт FIBA.
 
Такое решение было принято на внеочередном заседании Совета FIBA-Европа, которое состоялось 11 июня посредством онлайн-конференции.
 
Проведение матчей группового этапа Евробаскета-2023 запланированы в Тель-Авиве (Израиль), а также словенских Копере и Целе. Игры финальной стадии турнира примет Любляна (Словения). 

Отметим, что Словения и Израиль впервые примут женский чемпионат Европы.
 
Женский Евробаскет-2021 пройдет в Испании и Франции с 17 по 27 июня. 

А тем временем «Прометей» уверенно обыграл «Запорожье» во втором матче финального раунда плей-офф Суперлиги.
Владимир Кириченко
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Теги

женская сборная Украины (баскетбол)

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