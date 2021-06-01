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Стало известно место проведения Финала четырех Евролиги сезона-2021/22

В нынешнем сезоне решающие матчи турнира принимала Германия



Баскетбол Еврокубки
21:18
Стало известно место проведения Финала четырех Евролиги сезона-2021/22
«Анадолу Эфес» / Фото - dailysabah
Финал четырех Евролиги сезона-2021/22 пройдет в Берлине (Германия). Об этом в Twitter сообщил журналист Донатас Урбонас

В нынешнем сезоне решающие матчи турнира также принимала Германия, Финал четырех состоялся в Кельне. 

Напомним, что триумфатором нынешнего сезона Евролиги стал турецкий «Анадолу Эфес», который в финале обыграл «Барселону» украинца Артема Пустового со счетом 86:81. В матче за третье место ЦСКА проиграл «Милану» – 73:83

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил приз MVP Финала четырех Евролиги сезона-2020/21.
  
Владимир Кириченко
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