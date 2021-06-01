Евролига. «Анадолу Эфес» одолел в финале «Барселону» Пустового и стал триумфатором сезона-2020/21
Стало известно место проведения Финала четырех Евролиги сезона-2021/22
В нынешнем сезоне решающие матчи турнира принимала Германия
«Анадолу Эфес» / Фото - dailysabahФинал четырех Евролиги сезона-2021/22 пройдет в Берлине (Германия). Об этом в Twitter сообщил журналист Донатас Урбонас.
В нынешнем сезоне решающие матчи турнира также принимала Германия, Финал четырех состоялся в Кельне.
Напомним, что триумфатором нынешнего сезона Евролиги стал турецкий «Анадолу Эфес», который в финале обыграл «Барселону» украинца Артема Пустового со счетом 86:81. В матче за третье место ЦСКА проиграл «Милану» – 73:83.
Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил приз MVP Финала четырех Евролиги сезона-2020/21.
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