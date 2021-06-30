«Тернополь» усилился экс-капитаном «Харьковских Соколов»

Бояркин стал вторым трансфером команды Забирченко

Игорь Бояркин / фото - ФБУ

Разыгрывающий Игорь Бояркин стал игроком «Тернополя». Пресс-служба клуба сообщила о трансфере 26-летнего баскетболиста в своих соцсетях.

В предыдущем сезоне Бояркин выступал в составе «Харьковских Соколов», где был капитаном команды. Разыгрывающий принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата, в которых за 27 минут на площадке набирал 7,4 очка, 4,9 передачи и 2,7 подбора.

Игорь становился чемпионом Украины в 2018 году в составе «Черкасских Мавп», а также имеет опыт выступлений за «Донецк», «Говерлу», «Кривбасс».

Главный тренер команды из Западной Украины Дмитрий Забирченко также обновил свое соглашение с клубом.