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матч-центр : Баскетбол
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«Тернополь» усилился экс-капитаном «Харьковских Соколов»

Бояркин стал вторым трансфером команды Забирченко
Баскетбол Суперлига
15:26
«Тернополь» усилился экс-капитаном «Харьковских Соколов»
Игорь Бояркин / фото - ФБУ

Разыгрывающий Игорь Бояркин стал игроком «Тернополя». Пресс-служба клуба сообщила о трансфере 26-летнего баскетболиста в своих соцсетях.

В предыдущем сезоне Бояркин выступал в составе «Харьковских Соколов», где был капитаном команды. Разыгрывающий принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата, в которых за 27 минут на площадке набирал 7,4 очка, 4,9 передачи и 2,7 подбора.

Игорь становился чемпионом Украины в 2018 году в составе «Черкасских Мавп», а также имеет опыт выступлений за «Донецк», «Говерлу», «Кривбасс».

Главный тренер команды из Западной Украины Дмитрий Забирченко также обновил свое соглашение с клубом.

Антон Кривенко
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Теги

БК «Тернополь» Игорь Бояркин

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