«Тернополь» в битве аутсайдеров проиграл «Одессе»

Команда Забирченко плохо начала матч, что отразилось на итоговом результате





Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Тернополь» дома уступил «Одессе» со счетом 67:75.



Одесситы активнее начали матч, совершив рывок в 10:2, а по итогам десятиминутки их отрыв составлял уже 12 очков.

Во второй четверти «Тернополь» начал лучше защищаться и перед большим перерывом позволил «Одессе» увеличить отрыв всего на 2 очка – 30:44.

В третьей четверти «Тернополь» начал сокращать отставание, уйдя на последний перерыв с -8.

В последней четверти «Тернополь» дважды подбирался к «Одессе» на расстояние 4-5 очков, но гости не позволили им подобраться к себе в плотную.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Тернополь» – «Одесса» 67:75 (13:25, 17:18, 22:17, 15:15)

«Тернополь»: Бояркин 9+5 передач, Фурстингер 11+5 передач, Долежай 8, Головчик 0, Дашич 16+10 подборов – старт; Кларк 15, Сандул 6, Луценко 2, Луна 0, Боднарь 0

«Одесса»: Леймонис 11, Агафонов 13, Келлисон 25, Фицпатрик 4, Носков 8+12 подборов – старт; Лаурис 9, Ткачук 3, Балабан 2, Новиков 0, Марченко 0