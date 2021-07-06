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Тихонов из «Запорожья» перешел в «Прометей»

Центровой отыграл 48 матчей в Суперлиге в прошедшем сезоне
Баскетбол Суперлига
6 июля 22:00
Тихонов из «Запорожья» перешел в «Прометей»
Дмитрий Тихонов / фото - ФБУ

Центровой «Запорожья» Дмитрий Тихонов перешел в «Прометей».

В сезоне 2020/21 Тихонов провел за «Запорожье» 48 матчей, в среднем набирал 9,5 очков, совершал 6,3 подбора, 0,6 передачи.

Переход Тихонова в команду также подтвердил президент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

«Дмитрий Тихонов, выступающий в прошлом сезоне за «Запорожье», с согласия руководства клуба подписал контракт с нашим «Прометеем».

После разговора с тренером Гинзбургом, Дмитрий изъявил желание перейти в нашу команду. Дмитрий запомнился любителям баскетбола Украины своей добротной игрой в «Запорожье» в прошлом сезоне».

До «Запорожья» Тихонов выступал за «Харьковских Соколов».

«Запорожье» объявило о подписании нового контракта с форвардом Виталием Мальчевским. 

Рене Тер Велде
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