Джордж установил исторический рекорд НБА
Топ-5 моментов дня в НБА. Два мощных данка Джексона и роскошный финт Джорджа
Лучшие моменты в видеообзоре
Пол Джордж / фото - bleacherreport.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли два эффектных данка защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Реджи Джексона и эффектный обманный финт его одноклубника Пола Джорджа, завалившего разыгрывающего «Финикс Санс» Криса Пола.
Невероятная игра Джорджа помогла «Клипперс» сократить отставание от «Финикса» в финале Запада.
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