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Топ-5 моментов дня в НБА. Два мощных данка Джексона и роскошный финт Джорджа

Лучшие моменты в видеообзоре
Баскетбол НБА
10:00
Топ-5 моментов дня в НБА. Два мощных данка Джексона и роскошный финт Джорджа
Пол Джордж / фото - bleacherreport.com

НБА на своем YouTube-канале представила топ-5 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В видеоподборку вошли два эффектных данка защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Реджи Джексона и эффектный обманный финт его одноклубника Пола Джорджа, завалившего разыгрывающего «Финикс Санс» Криса Пола.

Невероятная игра Джорджа помогла «Клипперс» сократить отставание от «Финикса» в финале Запада.

Рене Тер Велде
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Теги

Пол Джордж Лос-Анджелес Клипперс Крис Пол Финикс Санс

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