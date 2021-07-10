Торри Крэйг избежал серьезной травмы

Возвращение в строй форварда «Санс» ожидается со дня на день



Торри Крэйг / фото - Getty Images

МРТ-обследование не выявило серьезного повреждения правого колена у форварда «Финикса» Торри Крэйга.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, возвращение в строй 30-летнего баскетболиста ожидается со дня на день.

Напомним, что в четверг Крэйг не смог доиграть до конца второй матч финальной серии против «Милуоки». В конце третьей четверти Торри подставился в защите под Янниса Адетокумбо. Баскетболист оказался на паркете и травмировал правое колено.

Торри провел 18 матчей за «Санс» в плей-офф-2021. Форвард набирает 4,3 очка и 3,2 подбора за 12,5 минуты на паркете, реализуя 45,2% трехочковых.

Торри Крэйг при любом исходе финала станет чемпионом НБА.

Ранее «Финикс» из-за разрыва связок колена потерял форварда Дарио Шарича, который вряд ли сыграет в следующих матчах финала НБА.