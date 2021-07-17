Трехкратный чемпион Евролиги завершил карьеру

За свою карьеру Стратос Перпероглу выиграл три чемпионских титула

Стратос Перпероглу / фото - Getty Images

Трехкратный чемпион Евролиги Стратос Перпероглу объявил о завершении карьеры.

36-летний форвард стал четвертым за межсезонье завершившим карьеру греческим игроком после Вассилиса Спанулиса, Никоса Зисиса и Янниса Бурусиса.

За свою карьеру Перпероглу выиграл три чемпионских титула Евролиги с «Панатинаикосом» (2009, 2011) и «Олимпиакосом» (2013), а также несколько титулов чемпиона Греции, Турции, Испании и Адриатической лиги. Он также играл в таких командах, как «Барселона», «Анадолу Эфес» и «Црвена Звезда» (последний клуб).

«Прометей» сыграет против «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.