Карри и Лиллард имеют хорошие шансы поехать на Олимпийские игры
Тренер «Голден Стэйт» поддержал отказ Карри от Олимпийских игр
В клубе надеются, что на тренировочные сборы игрок приедет здоровым и отдохнувшим
08:24
Стефен Карри и Стив Керр / Фото: inc.com
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поддержал решение своего звездного разыгрывающего Стефена Карри пропустить Олимпийские игры в Токио. Слова наставника приводит NBC Sports.
«Это имеет смысл, поскольку Стеф очень занятой парень. Ему пришлось на полную катушку выложиться во время этого сезона. Его вес – 81 килограмм, ему 33 года и он нуждается в отдыхе.
Я очень рад, что Стеф проведет межсезонье с семьей и отдыхая, а затем приедет в хорошем состоянии в лагерь в сентябре».
Напомним, ранее на Олимпийские игры согласился поехать звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрант.
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