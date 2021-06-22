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Тренер «Голден Стэйт» поддержал отказ Карри от Олимпийских игр

В клубе надеются, что на тренировочные сборы игрок приедет здоровым и отдохнувшим

Olympics Токио-2020
08:24
Тренер «Голден Стэйт» поддержал отказ Карри от Олимпийских игр
Стефен Карри и Стив Керр / Фото: inc.com

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поддержал решение своего звездного разыгрывающего Стефена Карри пропустить Олимпийские игры в Токио. Слова наставника приводит NBC Sports.

«Это имеет смысл, поскольку Стеф очень занятой парень. Ему пришлось на полную катушку выложиться во время этого сезона. Его вес – 81 килограмм, ему 33 года и он нуждается в отдыхе.

Я очень рад, что Стеф проведет межсезонье с семьей и отдыхая, а затем приедет в хорошем состоянии в лагерь в сентябре».

Напомним, ранее на Олимпийские игры согласился поехать звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрант.

Карен Агабекян
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Теги

Стефен Карри Стив Керр Голден Стэйт Уорриорз

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