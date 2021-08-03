Трей Янг стал обладателем максимального контракта

«Атланта» и разыгрывающий договорились о пятилетнем продлении соглашения



Трей Янг / фото - bleacherreport.com

«Атланта Хоукс» и разыгрывающий Трей Янг договорились о пятилетнем максимальном продлении контракта, которое может обеспечить игроку зарплату 207 млн долларов.

Продление начнет работать в сезоне-2022/2023, начальная зарплата составит 30% от потолка зарплат в 119 млн долларов. Если в следующем сезоне ему не удастся попасть в сборную сезона НБА, продление будет стоить 172,55 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Янг набирал в среднем 25,3 очка, 9,4 передачи и 3,9 подбора. «Атланта» сенсационно вышла в финал Восточной конференции, где уступила будущему чемпиону НБА «Милуоки Бакс».