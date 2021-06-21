У Криса Пола нет коронавируса

Игрок вскоре присоединится к команде





Крис Пол / Фото: twitter

У звездного разыгрывающего «Финикса» Криса Пола, который сейчас находится на карантине в Лос-Анджелесе из-за протоколов по COVID-19, не обнаружено симптомов коронавируса. Об этом сообщил в Twitter инсайдер Крис Хэйнс.



В «Финиксе» надеются, что 36-летний ветеран поможет команде в ближайшем матче финальной серии плей-офф с «Клипперс».

Также ситуацию с Полом прокомментировал главный тренер «Финикса» Монти Уильямс.

«Эта та ситуация, где можно сказать, что Крис Пол может вернуться со дня на день. Такая правда и хоть кому-то будет и недостаточно этого объяснения. Надеемся услышать в ближайшие дни, что Пол вновь может надеть форму и присоединиться к нам. Но сейчас он вне команды из-за протоколов по коронавирусу».

Напомним, Пол сдал положительный тест на COVID-19 на прошлой неделе.