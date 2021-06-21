Крис Пол вошел в топ-5 в истории НБА по количеству перехватов за карьеру
У Криса Пола нет коронавируса
Игрок вскоре присоединится к команде
Крис Пол / Фото: twitter
У звездного разыгрывающего «Финикса» Криса Пола, который сейчас находится на карантине в Лос-Анджелесе из-за протоколов по COVID-19, не обнаружено симптомов коронавируса. Об этом сообщил в Twitter инсайдер Крис Хэйнс.
В «Финиксе» надеются, что 36-летний ветеран поможет команде в ближайшем матче финальной серии плей-офф с «Клипперс».
Также ситуацию с Полом прокомментировал главный тренер «Финикса» Монти Уильямс.
«Эта та ситуация, где можно сказать, что Крис Пол может вернуться со дня на день. Такая правда и хоть кому-то будет и недостаточно этого объяснения.
Надеемся услышать в ближайшие дни, что Пол вновь может надеть форму и присоединиться к нам. Но сейчас он вне команды из-за протоколов по коронавирусу».
Напомним, Пол сдал положительный тест на COVID-19 на прошлой неделе.
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