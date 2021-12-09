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У Пустового серьезная травма – он выбыл на длительный срок

В клубе уже ищут замену украинцу

Баскетбол Украинские легионеры
14:46
У Пустового серьезная травма – он выбыл на длительный срок
Артем Пустовой / Фото: Гран Канария

Главный тренер испанский «Гран-Канарии» Порфирио Фисак сообщил, что у украинского центрового Артема Пустового серьезная травма. Слова наставника приводит страница Todo Goles Radio в Twitter.

«Это сложный момент для тех из нас, кто находится в клубе. Также клуб уже ищет усиление, поскольку Пустовому понадобится много времени для восстановления, поскольку у него растяжение лодыжки третьей степени».

Отметим, что Пустовой травмировался на тренировке накануне матча в Еврокубке.

Напомним, в ноябре Пустовой стал автором лучшего данка игрового дня в Еврокубке.

Карен Агабекян
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