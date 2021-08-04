Уайтсайд продолжит карьеру в «Юте»

Прошлый сезон центровой провел в «Сакраменто»



Хассан Уайтсайд / фото - bleacherreport.com

Свободный агент центровой Хассан Уайтсайд (32 года, 213 см) заключил соглашение с «Ютой», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Уайтсайд провел наименее продуктивный сезон за последний семь лет, набирая в среднем 8,1 очка, 6,0 подбора и 1,3 блок-шота в 36 матчах в составе «Сакраменто Кингз». До этого у Хассана была репутация одного из лучших центровых НБА. «Джаз» надеются, что в системе главного тренера Куина Снайдера Уайтсайд ярко проявит себя в качестве сменщика Руди Гобера.

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