Участие Адетокумбо в первом матче финала находится под вопросом

Состояние игрока будут оценивать ежедневно



Яннис Адетокумбо / фото - vbetnews.com

Участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо в первом матче финальной серии плей-офф против «Финикса» остается под вопросом.

По словам главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера, состояние форварда будет оцениваться ежедневно. В принятии решения будут участвовать сам Яннис, Буденхольцер, генеральный менеджер клуба Джон Хорст и сотрудники, отвечающие за спортивную производительность.

Тренер отметил, что Адетокумбо «до смерти хотел» выйти на площадку в 5-м и 6-м матчах финала Восточной конференции против «Атланты».

Яннис восстанавливается после растяжения связок левого колена, которое он получил в 4-м матче.

«Бакс» получили кубок за победу в Восточной конференции.