«Милуоки» вышел в финал НБА
Участие Адетокумбо в первом матче финала находится под вопросом
Состояние игрока будут оценивать ежедневно
Яннис Адетокумбо / фото - vbetnews.com
Участие лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо в первом матче финальной серии плей-офф против «Финикса» остается под вопросом.
По словам главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера, состояние форварда будет оцениваться ежедневно. В принятии решения будут участвовать сам Яннис, Буденхольцер, генеральный менеджер клуба Джон Хорст и сотрудники, отвечающие за спортивную производительность.
Тренер отметил, что Адетокумбо «до смерти хотел» выйти на площадку в 5-м и 6-м матчах финала Восточной конференции против «Атланты».
Яннис восстанавливается после растяжения связок левого колена, которое он получил в 4-м матче.
«Бакс» получили кубок за победу в Восточной конференции.
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