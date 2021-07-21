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Украина разгромно проиграла России на Еврочеллендже

У сине-желтой команды три поражения в трех матчах

Баскетбол Сборная Украины
21 июля 17:54
Украина разгромно проиграла России на Еврочеллендже
Фото: ФБУ

В греческом Ираклионе на Еврочеллендже U20 сборная Украины проиграла свой третий матч в группе C. Команда Артема Слипенчука уступила России со счетом 47:79.

Украина снова хорошо провела первую четверть, в которой выиграла с +4. Но затем наши игроки были ошарашены во второй десятиминутке, позволив сопернику выйти вперед с преимуществом в 9 очков.

Во второй половине матча страдающая от потерь (29) и плохой реализации бросков (35,9% с игры) Украина позволила соперникам сделать счет разгромным.

Напомним, в прошлом матче сборная Украины U20 уступила команде Словении.

Еврочеллендж. Мужчины, U-20. Ираклион, Греция

Россия – Украина 79:47 (11:15, 23:10, 26:14, 19:8)

Украина: Ковляр 20 + 3 перехвата – 5 потерь, Кобзистый 11 + 5 подборов, Заец 5, Дубровин 4, Мелашич 2 + 8 подборов — старт. Шиманский 3, Бринюк 2, Журавлев 0, Тыртышник 0 - 5 потерь, Пирогов 0, Ивашов 0, Горобченко 0

Карен Агабекян
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Теги

сборная Украины U-20 (баскетбол)

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