В «Финиксе» рассказали о плохом состоянии Пола

Разыгрывающий «Санс» повредил правое плечо

Крис Пол / фото - skysports.com

Главный тренер «Финикс Санс» Монти Уильямс после поражения в матче плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:109, 1-1) рассказал ESPN о плохом состоянии разыгрывающего Криса Пола.

Пол на фоне проблем с плечевым суставом отыграл 23 минуты, набрав 6 очков и 5 передач. Крис остался на скамейке в концовке матча по решению главного тренера.

«Пол не может делать то, что хочет. Сегодня он трудился. Я не хочу вдаваться в подробности, пока не поговорю с ним. Но вы могли видеть, что его рука не была рабочей. Он даже не бежал и не вёл мяч как обычно. Мы надеемся, что в ближайшие 48 часов все станет лучше. Не хочу говорить слишком много или вдаваться в детали в этом вопросе».

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не смог доиграть второй матч плей-офф НБА против «Бруклина».