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В Киеве появилась яркая баскетбольная площадка. Видео

Яркие цвета вывели площадку в топ любимых мест для игр местных детей
Баскетбол В Европе
13:34
В Киеве появилась яркая баскетбольная площадка. Видео
В Подольском районе столицы меценаты обновили баскетбольный корт. И сделали это крайне удачно!

Яркие цвета вывели площадку в топ любимых мест для игр местных детей. А безопасное резиновое покрытие минимизирует риск получения травмы.

По словам игрока «Киев-Баскета» Ильи Тыртышника это одна из лучших локаций для баскетбола в городе. Кстати, защитник недавно вернулся из США, где выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCCA) и поучаствовал в рекламном ролике новой площадки.

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