В Киеве появилась яркая баскетбольная площадка. Видео

Яркие цвета вывели площадку в топ любимых мест для игр местных детей

В Подольском районе столицы меценаты обновили баскетбольный корт. И сделали это крайне удачно!Яркие цвета вывели площадку в топ любимых мест для игр местных детей. А безопасное резиновое покрытие минимизирует риск получения травмы.По словам игрока «Киев-Баскета»это одна из лучших локаций для баскетбола в городе. Кстати, защитник недавно вернулся из США, где выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCCA) и поучаствовал в рекламном ролике новой площадки.