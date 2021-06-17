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В НБА определили лучшего новичка сезона 2020/21

Им стал разыгрывающий «Шарлотт»
Баскетбол НБА
07:36
В НБА определили лучшего новичка сезона 2020/21
Ламело Болл / фото - Getty Images

В НБА назвали лучшего новичка лиги сезона 2020/21. Им стал разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриэн Войнаровски.

Ламело был выбран «Хорнетс» под 3-м номером драфта-2020. 19-летний разыгрывающий провел в сезоне 51 матч, набирая в среднем 15,8 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи и 1,6 перехвата.

Отметим, что на протяжении полутора месяцев на протяжении сезона Болл не играл из-за перелома запястья.

Ранее в НБА назвали MVP сезона.

Антон Кривенко
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Теги

Шарлотт Хорнетс Ламелло Болл

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