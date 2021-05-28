В плей-офф «Днепром» будет руководить Болдаев. Журавлев остается в системе клуба

Денис Журавлев / фото - ФБУ

Президент «Днепра» Валерий Кондратьев рассказала о ситуации в тренерском штабе действующих чемпионов Украины. По словам функционера в интервью программе ProUkrBasket, Денис Журавлев продолжает работу в системе, но в финальных матчах не будет руководить командой со скамейки.

Может быть, эти моменты я упустил и нужно было сделать паузу раньше. Но когда были военные сложности, у Дениса никогда не было вопроса: «Когда у меня будет зарплата?». Он даже не заикался на этот счет.

Журавлев пропускал все моменты через себя, а как человек, который долго занимался спортом, может где-то сердце шалить. Решили его в этом плане пожалеть и договорились с ним, что он не заканчивает этот сезон. Он работает в системе клуба, никуда не делся и никуда не уехал.

Пока что я не могу говорить о приглашении иностранного специалиста, я бы сейчас об этом даже не пытался говорить, потому что у нас идет сезон и мы доверили команду Дмитрию Болдеву и Павлу Агапову. Мы не могли им не доверить, они делают очень большую работу.

До конца по-другому никак: мы не можем сделать, как сделали в Каменском. Почему? Мне кажется, я в баскетболе немного дольше, чем «Прометей». У них пришел новый тренер, если он не даст результат, он скажет: «Что я мог сделать за месяц?». А если он сделает, скажет: «Я король, я все сделал за месяц». А на самом деле это может быть результат еще Черния».