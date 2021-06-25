В следующем Кубке Украины будет сыгран Финал восьми

Исполком ФБУ утвердил новый формат

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Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил новый формат проведения мужского Кубка Украины.

В розыгрыше турнира будут участвовать 16 команд, где, вместе другими участниками Кубка, будут стартовать и клубы Суперлиги. В прошлом сезоне, напомним, клубы элитного дивизиона начинали свое выступление со стадии 1/8 финала.

Пары первого раунда сформируются с помощью слепого жребия – каждая команда может попасть на каждую. Победителя пары на этом этапе будет определять один матч.

По итогам второго раунда Кубка определятся 8 команд, которые сыграют в Финале восьми. Все матчи Финала восьми пройдут на одной площадке – это матчи 1/4 финала, 1/2 финала и финальный поединок. Город и даты будут объявлены позже.

Напомним, первым матчем следующего сезона станет игра за Суперкубок.