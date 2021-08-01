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В Токио определились все 8 участников четвертьфинала олимпийского турнира

Команды из одной группы не смогут сыграть между собой
Olympics Токио-2020
14:30
В Токио определились все 8 участников четвертьфинала олимпийского турнира
Фото: nba.com

После воскресных матчей на олимпийском баскетбольном турнире среди мужских сборных в Токио стали известны все восемь участников четвертьфинала.

Корзина 1:

Франция (победитель своей группы)

Австралия (победитель своей группы)

Словения (победитель своей группы)

США (лучшая среди команд, занявших 2-е место в группе)

Корзина 2:

Испания (вышла со 2-го места)

Италия (вышла со 2-го места)

Германия (вышла с 3-го места)

Аргентина (вышла с 3-го места)

Кевин Дюрант установил исторический рекорд сборной США.

Рене Тер Велде
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