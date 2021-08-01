Дюрант установил исторический рекорд сборной США
В Токио определились все 8 участников четвертьфинала олимпийского турнира
Команды из одной группы не смогут сыграть между собой
14:30
Фото: nba.com
После воскресных матчей на олимпийском баскетбольном турнире среди мужских сборных в Токио стали известны все восемь участников четвертьфинала.
Корзина 1:
Франция (победитель своей группы)
Австралия (победитель своей группы)
Словения (победитель своей группы)
США (лучшая среди команд, занявших 2-е место в группе)
Корзина 2:
Испания (вышла со 2-го места)
Италия (вышла со 2-го места)
Германия (вышла с 3-го места)
Аргентина (вышла с 3-го места)
Кевин Дюрант установил исторический рекорд сборной США.
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