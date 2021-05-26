Василие Мицич – MVP сезона Евролиги

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» занял четвертое место по результативности среди всех игроков турнира

Василие Мицич / фото - slamdunk.ru

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич признан MVP сезона-2020/2021 в Евролиге.

MVP был выбран после голосования болельщиков, СМИ, главных тренеров и капитанов команд. 27-летний Мичич занял четвертое место по результативности среди всех игроков Евролиги с 16,3 очками за игру и девятое место по результативным передачам (в среднем 4,8). Рейтинг эффективности Мицича составил 16,8 балла.

«Анадолу Эфес» занял третье место в регулярном чемпионате и прошел «Реал» (3-2) в серии плей-офф. В «Финале четырех» турецкий клуб сыграет с ЦСКА.