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Видеообзор гениального выступления Дончича против Литвы

Звездный защитник «Далласа» вывел Словению на дебютные для нее Олимпийские игры
Olympics Токио-2020
17:28
Видеообзор гениального выступления Дончича против Литвы
Лука Дончич / Фото: FIBA

Сборная Словении обыграла Литву в финальном матче квалификации на Олимпийские игры в Токио. Победу чемпионам Европы-2017 обеспечил звездный защитник «Далласа» Лука Дончич, который набрал 31 очко, сделал 13 ассистов и собрал 11 подборов.

Видеообзор гениальной игры Дончича

Словения впервые в своей истории пробилась на Олимпийские игры, где ее соперниками по групповому раунду станут Аргентина, Испания и Япония.

Напомним, в Токио также квалифицировалась сборная Чехии, которую возглавляет наставник «Прометея».

Сергей Остапенко
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Теги

Лука Дончич Сборная Словении (баскетбол)

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