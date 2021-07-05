Великолепный Лука Дончич впервые в истории вывел сборную Словении на Олимпийские игры
Видеообзор гениального выступления Дончича против Литвы
Звездный защитник «Далласа» вывел Словению на дебютные для нее Олимпийские игры
17:28
Лука Дончич / Фото: FIBA
Сборная Словении обыграла Литву в финальном матче квалификации на Олимпийские игры в Токио. Победу чемпионам Европы-2017 обеспечил звездный защитник «Далласа» Лука Дончич, который набрал 31 очко, сделал 13 ассистов и собрал 11 подборов.
Видеообзор гениальной игры ДончичаСловения впервые в своей истории пробилась на Олимпийские игры, где ее соперниками по групповому раунду станут Аргентина, Испания и Япония.
Напомним, в Токио также квалифицировалась сборная Чехии, которую возглавляет наставник «Прометея».
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