Форвард «Химика» Войналович: «Хочу попасть в основной состав национальной сборной»
Войналович отправится на просмотр в сербскую команду
Балканский коллектив выиграл регулярный чемпионат своей страны
Андрей Войналович / Фото - ФБУСербский «Младость Земун» на следующей неделе просмотрит украинского форварда Андрея Войналовича. Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Sportando Никола Лупо.
В сезоне 2020/2021 Войналович сыграл 38 игр в Суперлиге. Его показатели: 9,8 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 28 минут на паркете. Процент попадания дальних бросков – 35,5%. Игрок дебютировал за сборную Украины в феврале этого года.
«Младость» с показателем 28-2 выиграла регулярный чемпионат Сербии. Отметим, что гранды сербского баскетбола «Црвена Звезда», «Партизан», ФМП и «Мега» не принимают участия во внутреннем первенстве. В 1/4 плей-офф «Младость» сыграет против «Партизана».
А тем временем атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк подвел итоги сезона-2020/21.
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