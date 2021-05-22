Войналович отправится на просмотр в сербскую команду

Балканский коллектив выиграл регулярный чемпионат своей страны

Андрей Войналович / Фото - ФБУ

Сербский «Младость Земун» на следующей неделе просмотрит украинского форварда. Об этом всообщил итальянский журналист SportandoВ сезоне 2020/2021 Войналович сыграл 38 игр в Суперлиге. Его показатели: 9,8 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 28 минут на паркете. Процент попадания дальних бросков – 35,5%. Игрок дебютировал за сборную Украины в феврале этого года.«Младость» с показателем 28-2 выиграла регулярный чемпионат Сербии. Отметим, что гранды сербского баскетбола «Црвена Звезда», «Партизан», ФМП и «Мега» не принимают участия во внутреннем первенстве. В 1/4 плей-офф «Младость» сыграет против «Партизана».А тем временем атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер»