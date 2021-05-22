Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Войналович отправится на просмотр в сербскую команду

Балканский коллектив выиграл регулярный чемпионат своей страны
Баскетбол Суперлига
12:41
Войналович отправится на просмотр в сербскую команду
Андрей Войналович / Фото - ФБУ
Сербский «Младость Земун» на следующей неделе просмотрит украинского форварда Андрея Войналовича. Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Sportando Никола Лупо.

В сезоне 2020/2021 Войналович сыграл 38 игр в Суперлиге. Его показатели: 9,8 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 28 минут на паркете. Процент попадания дальних бросков – 35,5%. Игрок дебютировал за сборную Украины в феврале этого года. 

«Младость» с показателем 28-2 выиграла регулярный чемпионат Сербии. Отметим, что гранды сербского баскетбола «Црвена Звезда», «Партизан», ФМП и «Мега» не принимают участия во внутреннем первенстве. В 1/4 плей-офф «Младость» сыграет против «Партизана».  

А тем временем атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк подвел итоги сезона-2020/21.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Войналович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Баскетбол

Сумасшедший бросок Карри и победное попадание Моранта вошли в топ-5 дня НБА
Сумасшедший бросок Карри и победное попадание Моранта вошли в топ-5 дня НБА
НБА
12:58
Войналович отправится на просмотр в сербскую команду
Войналович отправится на просмотр в сербскую команду
Суперлига
12:41
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
Суперлига
10:02
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Украинские легионеры
09:21
35 очков Моранта помогли «Мемфису» в овертайме обыграть «Голден Стэйт» и выйти в плей-офф НБА
35 очков Моранта помогли «Мемфису» в овертайме обыграть «Голден Стэйт» и выйти в плей-офф НБА
НБА
07:57
«Уизардс» Леня вышли в плей-офф НБА и повторили рекорд 24-летней давности
«Уизардс» Леня вышли в плей-офф НБА и повторили рекорд 24-летней давности
НБА
21 мая 11:45
Финал Говорова, победа «Днепра» над «Будивельником» и отток игроков из «Александрии»
Финал Говорова, победа «Днепра» над «Будивельником» и отток игроков из «Александрии»
Суперлига
21 мая 09:55
Лень помог «Вашингтону» разгромить «Индиану» и выйти в плей-офф НБА
Лень помог «Вашингтону» разгромить «Индиану» и выйти в плей-офф НБА
НБА
21 мая 07:41
«Днепр» вырвал гостевую победу над «Будивельником» и сравнял счет в серии
«Днепр» вырвал гостевую победу над «Будивельником» и сравнял счет в серии
Суперлига
20 мая 21:45
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
5
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Все новости

Анонсы

Плей-офф за выход в АПЛ. «Брентфорд» – «Борнмут». Онлайн трансляция
WEB
Плей-офф за выход в АПЛ. «Брентфорд» – «Борнмут». Онлайн трансляция
14:30
Пресс-конференция Шевченко перед Бахрейном. Видео трансляция
WEB
Пресс-конференция Шевченко перед Бахрейном. Видео трансляция
16:00
ЧМ-2021. Финляндия – США. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – США. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Великобритания – Россия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Россия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Финляндия – США. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – США. Онлайн трансляция
16:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
16:30
ЧМ-2021. Чехия – Швейцария. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Чехия – Швейцария. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Латвия – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Латвия – Казахстан. Видео трансляция
20:15
Плей-офф за выход в АПЛ. «Суонси» – «Барнсли». Онлайн трансляция
WEB
Плей-офф за выход в АПЛ. «Суонси» – «Барнсли». Онлайн трансляция
20:30
Серия А. «Кротоне» – «Фиорентина». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Кротоне» – «Фиорентина». Видео трансляция
21:45
Серия А. «Кальяри» – «Дженоа». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Кальяри» – «Дженоа». Видео трансляция
21:45
Серия А. «Сампдория» – «Парма». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Сампдория» – «Парма». Видео трансляция
21:45
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Эредивизи. «Фейеноорд» – «Утрехт». Видео трансляция
WEB
Эредивизи. «Фейеноорд» – «Утрехт». Видео трансляция
23 мая 13:15
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
23 мая 14:25
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Серия А. «Интер» – «Удинезе». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Интер» – «Удинезе». Видео трансляция
23 мая 16:00
АПЛ. «Астон Вилла» – «Челси». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Астон Вилла» – «Челси». Видео трансляция
23 мая 18:00
Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
23 мая 21:45
Серия А. «Болонья» – «Ювентус». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Болонья» – «Ювентус». Видео трансляция
23 мая 21:45
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55