Войналович стал игроком «Киев-Баскета»

21-летний баскетболист покинул «Химик»

Андрей Войналович / фото - ФБУ

Форвард Андрей Войналович покинул «Химик». 21-летний украинец планировал принять участие в драфте НБА, однако пока что продолжит карьеру в «Киев-Баскете».

В Южном Войналович провел 4 сезона. В сезоне 2020/21 на счету Войналовича 38 матчей, в которых набирал в среднем 9,8 очков, делал 3,1 подбора и 1,2 передачи. В 2021 году форвард дебютировал в составе национальной сборной Украины, в 2020-м был признан лучшим молодым игроком Суперлиги. В составе «Химика» Войналович становился чемпионом Украины и завоевывал Кубок страны.

«Киев-Баскет» ранеепродлил контракт со своим тренером. В «Днепре» продлили контракты ведущие игроки.