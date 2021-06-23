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Войналович стал игроком «Киев-Баскета»

21-летний баскетболист покинул «Химик»
Баскетбол Суперлига
23 июня 21:09
Войналович стал игроком «Киев-Баскета»
Андрей Войналович / фото - ФБУ

Форвард Андрей Войналович покинул «Химик». 21-летний украинец планировал принять участие в драфте НБА, однако пока что продолжит карьеру в «Киев-Баскете».

В Южном Войналович провел 4 сезона. В сезоне 2020/21 на счету Войналовича 38 матчей, в которых набирал в среднем 9,8 очков, делал 3,1 подбора и 1,2 передачи. В 2021 году форвард дебютировал в составе национальной сборной Украины, в 2020-м был признан лучшим молодым игроком Суперлиги. В составе «Химика» Войналович становился чемпионом Украины и завоевывал Кубок страны.

«Киев-Баскет» ранеепродлил контракт со своим тренером. В «Днепре» продлили контракты ведущие игроки.

Антон Кривенко
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Теги

Андрей Войналович Киев-Баскет Химик (баскетбол)

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