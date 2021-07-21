Впервые в истории три брата стали чемпионами НБА

Яннис, Костас и Танасис Адетокумбо установили уникальный рекорд лиги



Фото: dallasnews.com

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо и его братья Костас и Танасис установили новый рекорд НБА – сразу трое братьев взяли титул чемпионов ассоциации.

Костас Адетокумбо получил титул чемпиона НБА в 2020 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Сегодня ночью успех спортсмена повторили его братья Яннис и Танасис.

«Милуоки» обыграли в финальном матче серии «Финикс Санс» со счетом 105:98 (4:2 в серии). Ранее подобное случалось с испанскими братьями Пау — в 2009, 2010 годах, и Марком Газолем в 2019 году.