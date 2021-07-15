Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
Все начинается сначала. 42 очка Букера не спасли «Финикс» от второго поражения кряду против «Милуоки»
Хайлайты четвертого матча финальной серии
Фото: Getty Images
НБА. Плей-офф. Финал
«Милуоки» – «Финикс» 109:103 (20:23, 32:29, 24:30, 33:21) Счет в серии – 2:2
«Милуоки»: Миддлтон (40), Я. Адетокумбо (26 + 14 подборов + 8 передач), Б. Лопес (14), Холидэй (13 + 7 подборов + 7 передач), Такер (0) – старт; Коннотон (11 + 9 подборов), Портис (3), Тиг (2).
«Финикс»: Букер (42), Краудер (15 + 8 подборов), Пол (10 + 7 передач + 5 потерь), Бриджес (7), Эйтон (6 + 17 подборов) – старт; К. Джонсон (10), Пэйн (9), Крэйг (4).
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