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матч-центр : Баскетбол
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Янг покинул «Киев-Баскет»

Американец переехал в Польшу
Баскетбол Суперлига
09:50
Янг покинул «Киев-Баскет»
Брендон Янг / фото - ФБУ

Защитник «Киев-Баскета» Брендон Янг покинул столичный клуб. Баскетболист продолжит карьеру в польском «Трэфл Сопоте».

В сезоне 2020/21 Суперлиги 29-летний Янг провел 47 матчей, в среднем набирал 12,6 очка на площадке, совершал 2,4 подбора и 4,3 передачи.

До 2020 года Янг выступал за «Черкасских Мавп».

Ранее команду Айнарса Багатскиса покинул Брюс Мейси.

Также киевляне успели усилиться первым легионером из чемпионата Грузии.

Антон Кривенко
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Киев-Баскет

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