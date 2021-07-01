Войналович: «Выбрал «Киев-Баскет», так как там почти полностью будет новый состав»
Янг покинул «Киев-Баскет»
Американец переехал в Польшу
Брендон Янг / фото - ФБУ
Защитник «Киев-Баскета» Брендон Янг покинул столичный клуб. Баскетболист продолжит карьеру в польском «Трэфл Сопоте».
В сезоне 2020/21 Суперлиги 29-летний Янг провел 47 матчей, в среднем набирал 12,6 очка на площадке, совершал 2,4 подбора и 4,3 передачи.
До 2020 года Янг выступал за «Черкасских Мавп».
Ранее команду Айнарса Багатскиса покинул Брюс Мейси.
Также киевляне успели усилиться первым легионером из чемпионата Грузии.
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