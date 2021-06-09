Йокич признан MVP регулярного сезона НБА

Центровой «Дневера» помог клубу занять 3-е место на Западе

Никола Йокич / фото - Getty Images

MVP регулярного чемпионата НБА в сезоне 2020/21 стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Об этом в своем Twitter cообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Серб в среднем набирал 26,4 очка, делал 10,8 подбора, 8,3 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блока, проведя все 72 матча в сезоне.

Второе и третье место в голосовании заняли центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри.

«Наггетс» заняли 3-е место в Западной конференции. Йокич был выбран клубом на драфте-2014 под 41-м пиком. Никогда MVP не становился игрок, выбранный ниже.

Результаты последних матчей в НБА.

MVP полуфиналов плей-офф украинской Суперлиги.