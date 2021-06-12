Йокич повторил достижение легенд НБА 50-летней давности

Несмотря на усилия Николы, «Денвер» в шаге от вылета в серии с «Финиксом»

Никола Йокич / Фото: denverpost.com

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 32 очка, 20 подборов и 10 передач в третьем матче полуфинала Западной конференции против «Финикса» (102:116, 0:3).



Йокич повторил достижение, которое покорялось легендам НБА более 50 лет назад – только Уилт Чемберлейн (в 1967 году) и Карим Абдул-Джаббар (в 1970 году) в плей-офф лиги покоряли статистику 30/20/10. Также 20 подборов Николы – лучший результат франшизы «Наггетс» на стадии плей-офф.

Отметим, что у «Денвера» не осталось права на ошибку и для прохода в следующий раунд им нужно выиграть четыре следующих матча.