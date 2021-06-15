«Юта» уступила «Клипперс» и позволила сопернику восстановить паритет в четвертьфинале
НБА. Плей-офф. Четвертьфинал
«Атланта» – «Филадельфия» 103:100 (20:28, 29:34, 31:20, 23:18) Счет в серии – 2:2
«Атланта»: Янг (25 + 18 передач), Богданович (22), Коллинз (14 + 12 подборов), Капела (12 + 13 подборов), Хертер (10) – старт; Уильямс (9), Галлинари (7), Оконгву (4), Снелл (0).
«Филадельфия»: Харрис (20), Сет Карри (17), Эмбиид (17 + 21 подбор), Симмонс (11 + 12 подборов + 9 передач), Коркмаз (10) – старт; Милтон (8), Ховард (7 + 10 подборов), Тайбулл (5), Макси (3), Хилл (2).
«Клипперс» – «Юта» 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31) Счет в серии – 2:2
«Клипперс»: Джордж (31 + 9 подборов), Ленард (31 + 7 подборов), М-с Моррис (24), Батюм (7 + 7 подборов), Джексон (4) – старт; Зубац (8), Кеннард (8), Мэнн (3), Беверли (2 + 4 блок-шота), Коффи (0), Скрабб (0), Отуру (0), Феррелл (0).
«Юта»: Митчелл (37 + 5 потерь), Инглс (19), Богданович (18), Гобер (11 + 8 подборов), О'Нил (8 + 8 подборов) – старт; Кларксон (8), Фэйворс (2), Брэнтли (1), Ньянг (0), Они (0), Томас (0), Форрест (0), Азубуйке (0).
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