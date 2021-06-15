Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Юта» уступила «Клипперс» и позволила сопернику восстановить паритет в четвертьфинале

«Атланта» обыграла «Филадельфию» и сравняла счет в серии
Баскетбол НБА
08:27
«Юта» уступила «Клипперс» и позволила сопернику восстановить паритет в четвертьфинале
«Клипперс» – «Юта» / Фото: twitter.com/laclippers

НБА. Плей-офф. Четвертьфинал

«Атланта» – «Филадельфия» 103:100 (20:28, 29:34, 31:20, 23:18) Счет в серии – 2:2

«Атланта»: Янг (25 + 18 передач), Богданович (22), Коллинз (14 + 12 подборов), Капела (12 + 13 подборов), Хертер (10) – старт; Уильямс (9), Галлинари (7), Оконгву (4), Снелл (0).

«Филадельфия»: Харрис (20), Сет Карри (17), Эмбиид (17 + 21 подбор), Симмонс (11 + 12 подборов + 9 передач), Коркмаз (10) – старт; Милтон (8), Ховард (7 + 10 подборов), Тайбулл (5), Макси (3), Хилл (2).

«Клипперс» – «Юта» 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31) Счет в серии – 2:2

«Клипперс»: Джордж (31 + 9 подборов), Ленард (31 + 7 подборов), М-с Моррис (24), Батюм (7 + 7 подборов), Джексон (4) – старт; Зубац (8), Кеннард (8), Мэнн (3), Беверли (2 + 4 блок-шота), Коффи (0), Скрабб (0), Отуру (0), Феррелл (0).

«Юта»: Митчелл (37 + 5 потерь), Инглс (19), Богданович (18), Гобер (11 + 8 подборов), О'Нил (8 + 8 подборов) – старт; Кларксон (8), Фэйворс (2), Брэнтли (1), Ньянг (0), Они (0), Томас (0), Форрест (0), Азубуйке (0).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лос-Анджелес Клипперс Атланта Хоукс Филадельфия 76 Юта Джаз

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»
30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»
Баскетбол НБА
13 июня 07:31
«Финикс» благодаря невероятным Букеру и Полу довел серию с «Денвером» до разгрома
«Финикс» благодаря невероятным Букеру и Полу довел серию с «Денвером» до разгрома
Баскетбол НБА
12 июня 08:41
1
«Юта» удвоила преимущество в противостоянии второго раунда плей-офф НБА с «Клипперс»
«Юта» удвоила преимущество в противостоянии второго раунда плей-офф НБА с «Клипперс»
Баскетбол НБА
11 июня 08:37
«Филадельфия» благодаря 40 очкам Эмбиида сравняла в серии «Атлантой», «Юта» выиграла стартовый матч второго раунда
«Филадельфия» благодаря 40 очкам Эмбиида сравняла в серии «Атлантой», «Юта» выиграла стартовый матч второго раунда
Баскетбол НБА
9 июня 08:11
Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА
Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА
Баскетбол НБА
7 июня 09:39
«Клипперс» уверенно переиграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
«Клипперс» уверенно переиграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
Баскетбол НБА
7 июня 07:39

Новости: Баскетбол

«Юта» уступила «Клипперс» и позволила сопернику восстановить паритет в четвертьфинале
«Юта» уступила «Клипперс» и позволила сопернику восстановить паритет в четвертьфинале
НБА
08:27
Рашад Вон – MVP финала Суперлиги. В решающем матче на его счету треть очков «Прометея»
Рашад Вон – MVP финала Суперлиги. В решающем матче на его счету треть очков «Прометея»
Суперлига
14 июня 22:09
«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021
«Прометей» всухую выиграл серию с «Запорожьем» и стал чемпионом Суперлиги сезона-2020/2021
Суперлига
14 июня 20:27
Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
Суперлига
14 июня 17:58
Кравцов: «Первый фактор решения вернуться в Украину – неопределенность из-за карантина»
Кравцов: «Первый фактор решения вернуться в Украину – неопределенность из-за карантина»
Суперлига
14 июня 12:13
Фанастический блок-шот и мощный данк Адетокумбо через Гриффина вошли в топ-5 дня НБА
Фанастический блок-шот и мощный данк Адетокумбо через Гриффина вошли в топ-5 дня НБА
НБА
14 июня 10:51
«Финикс» вновь переиграл «Денвер» и уверенно вышел в финал плей-офф Западной конференции
«Финикс» вновь переиграл «Денвер» и уверенно вышел в финал плей-офф Западной конференции
НБА
14 июня 07:18
30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»
30+ очков Леонарда и Джорджа помогли «Клипперс» сократить отставание в четвертьфинальной серии с «Ютой»
НБА
13 июня 07:31
Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
НБА
12 июня 11:20
Все новости

Популярные новости

Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
5
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00