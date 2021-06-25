Забирченко: «Иногда кажется, что мы воспитываем Лебронов в нашем чемпионате»
Забирченко продолжит стоять у руля «Тернополя»
Украинский специалист продлил контракт с клубом еще на сезон
Дмитрий Забирченко / Фото - ФБУ«Тернополь» объявил о продолжении сотрудничества с наставником команды Дмитрием Забирченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Украинский специалист останется еще на сезон в тернопольском клубе.
В минувшем сезоне Суперлиги команда Забирченко заняла 5-е место в регулярном чемпионате, одержав 24 победы в 40 матчах (60%). В плей-офф «Тернополь» в первом раунде проиграл будущему финалисту БК «Запорожье» (0:3).
Как для клуба, так и для тренера минувший сезон стал дебютным в Суперлиге. Забирченко возглавил «Тернополь» перед сезоном-2018/19, когда команда выступала в Высшей лиге.
Накануне исполком ФБУ утвердил новый регламент мужского розыгрыша Суперлиги на следующий сезон.
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