«Запорожье» на своей площадке уступило «Химику»

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей

Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Запорожье» на своей площадке уступило «Химику» со счетом 87:79.

Команды провели равную первую четверть, но уже во втором отрезке хозяева завладели преимуществом. Во второй половине матча «Химику» все же удалось совершить камбэк и перехватить инициативу у «Запорожья».

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химика» Спенсер, набравший 26 очков. У «Запорожья» отличились сразу два игрока – Френсис и Джозеф – по 19 пунктов у каждого.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Запорожье» – «Химик» – 79:87 (24:24, 21:17, 17:22, 17:24)