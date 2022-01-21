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«Запорожье» на выезде разобралось с «Одессой»

Самым результативным игроком матча стал игрок гостей
Баскетбол Суперлига
21 января 22:15
«Запорожье» на выезде разобралось с «Одессой»
Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Запорожье» на выезде обыграло «Одессу» со счетом 83:76.

Гости, уступив хозяевам первую четверть, совершили камбэк во втором отрезке. Что, впрочем, не помешало одесситам ответить небольшим рывком в третьей четверти. Но уже в заключительном отрезке «Запорожье» все же смогло взять матч под свой контроль и довести дело до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал представитель «Запорожья» Джозеф, набравший 24 пункта.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Одесса» – «Запорожье» – 76:83 (20:25, 15:21, 17:13, 19:29)

Рене Тер Велде
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